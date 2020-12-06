180 ألف دولار لأيقونة أودي الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 03:50 مساء

قامت الصانعة الألمانية أودي بإزاحة الستار عن النسخة الخاصة الجديدة Panther Edition من سيارتها الرياضية R8.

جاءت النسخة الخاصة Panther Edition بلون أسود لامع ولمسات حمراء رياضية على الجنوط، أما في المقصورة الداخلية فسيحصل الركاب على مقاعد جلدية حمراء ولمسات فاخرة من التطريزات والأقمشة إضافة للمسات الرياضية، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

ميكانيكيًا ستعتمد أودي R8 Panther Edition على محرك 5.2 لتر V10 ينتج 532 حصانا و540 نيوتن-متر يتصل بناقل حركة ثنائي الكلتش من سبع سرعات يرسل العزم إلى المحور الخلفي حصرياً، تستطيع السيارة التسارع 0-96 كم/س في 3.6 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 323 كم/س.

ستقوم أودي بإنتاج 30 نسخة فقط من السيارة، ومن المتوقع أن تباع كل منها بسعر ابتدائي 183.000 دولار.

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