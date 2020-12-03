«جاغوار» تكشف أحدث سياراتها «الكروس أوفر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 03:51 مساء
حي الجميزة القريب من مرفأ بيروت والذي حلّ به دمار واسع جراء انفجار 4 أغسطس، 3 سبتمبر 2020 (أ ف ب)

كشفت شركة «جاغوار» أحدث سيارة «F-Pace»، بمواصفات تجعلها من بين أكثر سيارات «الكروس أوفر» تطورا وفخامة في العالم.

ويتميز النموذج المعدل الجديد «Special Vehicle Operations» من هذه السيارة بهيكل بتصميم يمنحه روح الرياضية والقوة، إذ جهز غطاء المحرك فيه بفتحات هوائية مميزة، كما حصلت الواجهة الأمامية على شبك عريض يبرد المحرك بشكل ممتاز ويقلل من مقاومة الهواء على السرعات العالية، وفق «روسيا اليوم».

أما من الداخل فجهزت السيارة بمقاعد رياضية مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وتزينت مقصورتها بعناصر من الجلد والخشب والكروم وألياف الكربون، وجهزت واجهة القيادة فيها بشاشة عملاقة تعمل باللمس، وشاشة أخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.

وحصلت هذه المركبة على أحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف، وعلى أنظمة كهربائية للتحكم بحركة وحرارة المقاعد، وأنظمة أمان متطورة لتفادي الحوادث على الطرقات، وجهزت بأنظمة النقطة العمياء على المرايا، وبكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظامي دفع أمامي وخلفي، وعدة أنظمة قيادة تتناسب مع مختلف أنواع الطرقات.

وتتميز «F-Pace» بمحرك جبار بـ8 أسطوانات بعزم 550 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.6 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 314 كلم/سا.

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