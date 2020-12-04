تصميم توقعي للتحديثات الجديدة لـ«بي إم دبليو X7»

تستعد الصانعة الألمانية للكشف عن سيارتها «بي إم دبليو X7» بالتحديثات الجديدة بعد عامين من تدشينها، والتي سيتم إطلاقها خلال العامين القادمين، وقد التقطت العدسات التجسسية صورا لها بتمويهات كثيفة.

فيما استمد المصممون من موقع «Kolesa» تصميما تخيليا مستندا إلى اللقطات التجسسية في محاولة لتخيل ما يوجد أسفل هذه التمويهات، حيث تظهر السيارة بشبك أمامي أطول، ومصابيح أمامية مقسمة السفلى هي المصابيح الأمامية العادية، والعُلوية تأتي بتصميم نحيف وتتضمن إشارات الانعطاف.

الشبك الأمامي قد يكبر حجمه بالفعل، إلا أنه لا يوجد دليل واضح من النماذج الأولية على أن «بي إم دبليو X7 2022» ستحصل على مصابيح أمامية مزدوجة، وبالرغم من ذلك، فقد تم نقل المصابيح الأمامية إلى أسفل، لذا قد يكون التصميم التخيلي على حق، حصلت في الخلفية على مصد خلفي جديد بتصميم أكثر شراسة يتميز بمصابيح عاكسة إضافية على كل جانب من الباب الخلفي، وزخارف أكبر تُحيط بأنابيب العادم وذلك وفقا لموقع «القيادي».

من المتوقع أن يتم الكشف عن «X7 2022» المحدثة في العام 2022، على أن تحصل على ترقيات داخلية أيضا، وخيار محرك هجين بالقابس واحد على الأقل، ولن تحصل على إصدار «M»، لكن ستحصل على إصدار «ألبينا XB7».