«مازدا» تنافس «مرسيدس» بسيارة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 04:00 مساء

تواصل شركة مازدا العمل من أجل توسيع تشكيلة سيارات «SUV» الخاصة بها وفقا لـ«Best Car Web» اليابانية.
الجيل القادم من «مازدا CX-5» هي الأكثر مبيعا للشركة، وستكون منافسا فاخرا لكل من «مرسيدس GLC» و«بي إم دبليو X5»، وسيتم الكشف عنها في 2023، أي بعد ست سنوات من الكشف عن الجيل الحالي.

نعلم أن الطراز الحالي مُتاح بنظام دفع أمامي أو كُلي، فإن «CX-5» الجديدة ستشترك في نفس المنصة التي ستوجد في الجيل التالي من «مازدا 6»، مما يعني أنها ستحصل على محرك طولي، ومن المحتمل أن تحصل على نظام دفع خلفي وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

من المتوقع حصول الجيل القادم من «مازدا CX-5» على محرك مازدا ذي الـ6 أسطوانات مستقيمة، الذي تم الكشف عنه أخيرا، وسيتم توفير نسخة ديزل في بعض الأسواق، ومن المتوقع أن يُستخدم المحرك في «CX-9» الأكبر حجما.

كما سيحصل الجيل الجديد على أبعاد أكبر من الجيل الحالي، لتصبح السيارة في فئة أعلى من الجيل الحالي، وستتوافر بنسخة «SUV كوبيه» أيضا، ويعتقد أن يطلق عليها اسم «CX-50».

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