تحديثات جديدة لـ«أودي آي ترون» 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 12:49 مساء

حصلت سيارتا «أودي أي ترون» و«أي ترون سبورت باك» الكهربائيتان على تحديثات جديدة لموديلات 2021.

وحيث شملت التحديثات شاحنا جديدا للسيارتين لمضاعفة طاقة الشحن من 11 إلى 22 كيلووات\س، وتعرض أودي نظام الشحن المزدوج الجديد لمرآب المنزل مع شاشة لمسية 5 إنشات لمتابعة الشحن وإمكانية التحكم في عملية الشحن عن بعد عبر تطبيق «myAudi»، وقالت الصانعة الألمانية إنه بالإمكان شحن البطارية بشكل كامل خلال 5 ساعات، وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

وجاءت «أودي أي ترون» على مقود محدث بضوابط لمسية للمساعدة في الكروز كونترول المتكيف، ويعني ذلك أنه بإمكان السائقين لمس الضوابط اللمسية على المقود مرة واحدة كل دقيقة للتأكد من استمرار النظام في العمل.

كما حصلت السيارتان على جنوط 20 إنشا قياسية جديدة وجنوط 21 اختيارية، وقد فتحت «أودي» باب الطلب على السيارتين بالفعل مع بدء التوصيل في نهاية العام.

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