«مازدا» تطلق شبيهة «CX-5».. تعرف إليها

شركة «مازدا» تكشف سيارتها «CX-30» المتطورة (الإنترنت)

كشفت «مازدا» مركبتها «CX-30»، وهي واحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر لهذا العام وأكثرها تطورًا وحداثة، حسب ما يرى الخبراء في مجال صناعة السيارات.

وحصلت المركبة الجديدة على هيكل أنيق وانسيابي بشكل ملحوظ، مبني على منصات كانت اختبرتها «مازدا في سيارات فئتها الثالثة الحديثة، ويبلغ طول هذا الهيكل 4 أمتار و39 سنتم، وارتفاع منصته عن الأرض 185 ملم، حسب «موتو1».

وتحمل هذه المركبة في تصميمها الخارجي بعض ملامح سيارات «CX-5» الجديدة، خصوصًا من ناحية تصميم الواجهة الأمامية والمصابيح، كما تميزت بغطاء كبير وطويل للمحرك كما في مركبات «إنفينيتي» رباعية الدفع، وفق «روسيا اليوم».

أما من الداخل فتنفرد هذه السيارة بتصميم يميزها عن كل السيارات من نفس الفئة، إذ حصلت على واجهة قيادة بحواف حادة ومميزة، في منتصفها شاشة متطورة بمقاس 8.8 بوصة يمكن إخفاؤها داخل الواجهة، وجهزت بمقود مكسو بالجلد الناعم مجهز بأزرار طولية بتصميم فريد أيضًا، كما تزينت عناصرها الداخلية بالخشب والجلد والكروم، ما يعطيها طابع العصرية والفخامة.

وحصلت هذه السيارة على نظامي دفع أمامي ورياعي، وأنظمة تعليق متطورة تمنحها ثباتًا كبيرًا على الطرقات، وعلى أنظمة لتوفير الوقود أثناء التوقف في الازدحامات أو عند إشارات المرور، إضافة إلى أنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والزجاج والمرايا الجانبية، وأنظمة لتشغيل المحرك وعديد التقنيات الموجودة فيها عن بعد، فضلًا عن أنظمة قيادة مختلفة تجعل تنقلها سلسًا على مختلف أنواع الطرقات.

وجهزت «مازدا» هذه المركبة بـ7 وسائد أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وبعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ6 سرعات، ومحركات «Skyactiv» تعمل بالبنزين بعزم 150 حصانًا، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 9 ثوان تقريبًا.