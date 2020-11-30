نسخة شبابية من سيارة «Ceed» الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 12:34 مساء
كيا تطرح نسخا شبابية من سيارة «Ceed» الاقتصادية (الإنترنت)

قررت شركة كيا طرح نسخ مميزة من سيارات «Ceed»، لتجتذب من خلالها محبي المركبات الشبابية والعصرية، التي باتت واحدة من أكثر السيارات طلبا أخيرا.

وتأتي النسخ المعدلة الجديدة من سيارات «Ceed»، بهيكل هاتشباك رياضي يتميز بشبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبيرة وخطوط بارزة تحسن انسيابية الهواء على السرعات العالية، حسب «موتو1».

كما حصلت هذه السيارات أيضا على أنظمة فرامل رياضية خاصة، وعجلات رياضية مميزة بمقاس 15 و16 إنشا، وأنظمة تعليق مطورة تحافظ على الثبات على المنعطفات الخطرة، وفق «روسيا اليوم».

وجهزت هذه المركبات بقمرة مميزة فيها مقاعد رياضية مخصصة لخمسة ركاب، وبواجهة قيادة فيها شاشة كبيرة متطورة يمكن من خلالها التحكم بجميع أنظمة السيارة والاطلاع على الحالة الفنية والتقنية لجميع أقسام المركبة الأساسية.

وزودت «Ceed» الجديدة أيضا بمقود رياضي ومنظومات إلكترونية للتحكم بحرارة المقاعد والمقود، ومنظومات لطي المرايا الجانبية وإغلاق النوافذ أوتوماتيكيا عند ركن المركبة، إضافة إلى كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ومنظومات تساعد على تشغيل المحرك وتدفئة المقاعد عن بعد، ومنظومات تساعد السائق على ركنها في الأماكن الضيقة.

وتطرح هذه السيارات بعدة أنواع من المحركات، محركات بسعة 1.6 ليتر بعزم 128 حصانا، ومحركات T-GDI توربينية بعزم 140 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.6 ليتر بعزم 160 حصانا، تعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ7 سرعات.

ويمكن لهذه السيارات زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 240 كلم/سا.

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