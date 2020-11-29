تخيلية جديدة لـ«تندرا» تويوتا 2022

رصدت صور تجسسية منذ أيام سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة كليا، ليقدم لنا المصممون تصميما تخيليا بناء على تلك التسريبات.

وأظهرت الصور المسربة التي كانت غير واضحة بعض الملامح العامة للسيارة، وقد حاول المصمم نقل التصميم المسرب الأصلي بجودة أوضح مع تخيل الباقي، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

تويوتا تندرا التي ستنتقل لجيل ثالث جديد كليا بعد 14 عاما على طرح الجيل الحالي في 2006، ومن التحديثات المنتظرة للبيك أب هي مصابيح أمامية جديدة مع تغيير الشبك والمصابيح النهارية وتحديث الداخلية بشكل كامل.

من المتوقع تدشين تويوتا تندرا الجديدة في النصف الثاني من 2021 كموديل 2022.