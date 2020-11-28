نصيحة مهمة عن كابل البطارية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 12:07 مساء

هناك أمور بسيطة لكنها مهمة يجب أن ينتبه لها مالك السيارة، حين يتولى بنفسه صيانة أحد أجزائها.

 ومن بين هذه الأمور ما يتعلق بكابل البطارية، حسب «ميك لايف».

يجب عند تغير أو إصلاح أي أجزاء كهربائية بالسيارة أن يبدأ بنزع كابل البطارية السالب من مكانه، تجنباً لعدم حدوث قصر كهربائي بالدوائر الكهربائية بالسيارة.

وكذلك عند تغير البطارية فيجب أولاً نزع الكابل االسالب ثم نزع الكابل الموجب.

 وقبل نزع أي من كابل البطارية يجب التأكد أولاً من أن مفتاح الإشعال (الكونتاكت) في وضع الغلق، وأن جميع مفاتيح الأنوار مغلقة، حتى لا يحدث تلف الأجزاء النصف موصلة بالدوائر الإلكترونية بالسيارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الغلاف الجوي للأرض كان سُمّيا
علوم وتكنولوجيا
ليفربول يبحث الهروب بقمة «البريميرليغ» أمام برايتون
رياضة عالمية
إيران تتهم الإسرائيليين باغتيال عالم نووي بارز وتتوعد بالانتقام
دولى
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة
رياضة عالمية
السودان تشيع جثمان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في جنازة مهيبة
عربى
رحيل «سفير» الطفولة و«ديزني» ليبيا الفنان عبدالله كريستا
ليبيا
بنتاغون: نحو 10 آلاف مقاتل أجنبي انخرطوا في الصراع الليبي حتى نهاية سبتمبر
ليبيا
صنع الله يحذر من توقف إنتاج النفط حال المساس بالإيرادات المحتجزة لدى حسابات ...
ليبيا
«كورونا» يهيمن على عيد الشكر في أميركا.. وأوروبا تخفف القيود
دولى
ردا على بيان «الوطنية للنفط».. الكبير: المؤسسة لم تورد 3.2 مليار دولار من ...
ليبيا
بعد تعذر وصول الطاقم الفني الجديد.. فوزي العيساوي يقود تدريبات «النصر»
رياضة محلية
العدد 262 من جريدة «الوسط»: مسارات متوازية للوصول إلى سلطة جديدة.. وحلقة مفقودة ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مناعة تلقائية لدى بعض الأشخاص ضد «كورونا»