نصيحة مهمة عن كابل البطارية

هناك أمور بسيطة لكنها مهمة يجب أن ينتبه لها مالك السيارة، حين يتولى بنفسه صيانة أحد أجزائها.

ومن بين هذه الأمور ما يتعلق بكابل البطارية، حسب «ميك لايف».

يجب عند تغير أو إصلاح أي أجزاء كهربائية بالسيارة أن يبدأ بنزع كابل البطارية السالب من مكانه، تجنباً لعدم حدوث قصر كهربائي بالدوائر الكهربائية بالسيارة.

وكذلك عند تغير البطارية فيجب أولاً نزع الكابل االسالب ثم نزع الكابل الموجب.

وقبل نزع أي من كابل البطارية يجب التأكد أولاً من أن مفتاح الإشعال (الكونتاكت) في وضع الغلق، وأن جميع مفاتيح الأنوار مغلقة، حتى لا يحدث تلف الأجزاء النصف موصلة بالدوائر الإلكترونية بالسيارة.