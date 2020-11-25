«هيونداي ميسترا» في نسخة كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 02:17 مساء

ألغي عديد المعارض في الأشهر الماضية بسبب جائحة «كورونا»، لكن كان من نصيب معرض قوانغتشو الصيني أن يقام في موعده لتقدم لنا «هيونداي» سيارتها «ميسترا» الجديدة.

«هيونداي ميسترا» تتميز بتصميمها الأنيق، السيارة حصلت على شبك عريض من الكروم محاطة بمصابيح LED، وهيكل متدفق مع لمسات كرومية أنيقة، في حين يبلغ طولها 4780 ملم وعرضها 1815 ملم وارتفاعها 1460 ملم، ويبلغ طول قاعدة عجلاتها 2770 ملم، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية لـ«هيونداي ميسترا» زُودت بأجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة، وفتحة سقف بانورامية وتشكيلة رائعة من أنظمة مساعدة السائق تشتمل على مساعد تجنب الاصطدام الأمامي والتنبيه الخلفي لحركة المرور وشاشة الرؤية المحيطية.

ميكانيكيًّا تتوفر النسخ الأساسية لـ«هيونداي ميسترا» بمحرك سعة 1.8 لتر، بقوة 141 حصانًا، وعزم 176 نيوتن/ متر، وتتوفر أيضاً بمحرك سعة 1.5 لتر توربو بقوة 168 حصانًا و253 نيوتن/ متر من عزم الدوران.

بالإضافة إلى نسخة كهربائية ببطارية 56.5 كيلووات/س، ومحرك يولد 181 حصانًا، وعزم 310 نيوتن/ متر، ويبلغ نطاقها الكهربي 520 كلم لكل شحنة، ويمكن شحنها من 30% إلى 80% في أقل من 40 دقيقة، وشحنها بالكامل يستغرق 9.5 ساعة بالشحن البطيء.

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