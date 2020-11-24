إطلاق «مرسيدس إس كلاس مايباخ» 2021

بعد طول انتظار ها هي «مرسيدس إس كلاس مايباخ 2021» الأكثر فخامة تظهر للعلن، بعد أن كشفت الصانعة الألمانية عنها، لتنافس كلاً من «بنتلي فلاينغ سبير» و«رولزرويس جوست».

التصميم الخارجي للسيارة حصل على شبك أمامي جريء وزخرفات كروم في مختلف أنحاء الخارجية وجنوط 20 إنشًا قياسية أو 21 إنشًا، وشعار «مايباخ» مضيء في العمود الخلفي لتمييز السيارة وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

«مرسيدس إس كلاس مايباخ 2021» زاد فيها طول قاعدة العجلات بـ 7.1 إنش؛ كي توفر مقصورة داخلية أكثر رحابة، مع مزايا التدفئة والتهوية والماساج للمقاعد في جميع الوضعيات، بالإضافة إلى تدفئة وتهوية مساند الأذرع وألواح الأبواب، كما تشمل المقاعد الخلفية الآن مساجًا للسيقان.

في المقصورة الداخلية حصلت «مرسيدس إس كلاس مايباخ» على شاشة ترفيهية مركزية 12.8 إنش ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش، وشاشات ترفيهية خلفية 11.6 إنش.

وميكانيكيًّا ستعتمد «مرسيدس إس كلاس مايباخ» على محركين، الأول V8 تيربو مزدوج 4.0 لتر بقوة 496 حصانًا وعزم دوران 700 نيوتن/ متر ودفع كلي وناقل أوتوماتيكي 9 سرعات، مع إصدار حصري قادم بمحرك V12 سعة 6.0 لتر.

«مرسيدس لم تكشف أسعار موديلات «إس كلاس» بعد، ولكن نتوقع وصول سعر نسخة مايباخ إلى 185 ألف دولار.