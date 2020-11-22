تحديثات جديدة لـ«لينكون 2021»

تعتبر سيارة «نوتيلوس» من أكثر السيارات مبيعا للعلامة الفاخرة «لينكون»، وها هي تحصل على تحديثات واسعة مركزة على المقصورة بشكل خاص للعام 2021.

المقصورة الداخلية لـ«نوتيلوس 2021» مستلهمة بشكل واضح من أفياتور، مع لوحة قيادة جديدة كليا وزخرفات خشبية وفتحات هواء جديدة، مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة 13.2 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وتدعم السيارة التحديثات عبر الهواء والأوامر الصوتية مع تقديم ألوان داخلية جديدة، بالإضافة إلى ذلك حصلت «لينكون نوتيلوس 2021» على تحديثات خارجية للمصدات وزخرفات خارجية جديدة، مع إضافة تقنية فتح السيارة وتشغيل المحرك عبر تطبيق على الجوال.

ميكانيكيا تعتمد سيارة «لينكون نوتيلوس 2021» على محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندرات بقوة 253 حصانا وعزم 380 نيوتن/متر، مع محرك V6 تيربو مزدوج 2.7 لتر، بقوة 340 حصانا وعزم 515 نيوتن/متر.