جيب تطلق كومباس 2022 فيس ليفت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 12:17 مساء

كشفت «جيب» عن «كومباس 2022 فيس ليفت» بتحديثات جديدة أكثر جمالية وبتقنيات مختلفة عن السابق في الصين، وستكون النسخة الصينية تختلف نوعًا ما عن الموديل العالمي.

حصلت «جيب كومباس 2022» على مجموعة من التحديثات الخارجية المحدودة والمركزة تبدأ من الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية والخلفية، بينما حصلت السيارة على تحديثات شاملة للمقصورة الداخلية وزودت بلوحة عدادات رقمية 10.25 إنش، وشاشة معلومات ترفيهية 10.1 إنش ومقود جديد، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

ستعتمد «جيب كومباس 2022 فيس ليفت» الصينية على محرك 1.3 لتر تيربو مع ناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات، مع العلم أن النسخة العالمية الحالية لـ«كومباس» مزودة بمحرك 2.4 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 180 حصانًا.

ومن المنتظر أن تكشف «جيب» المواصفات العالمية لـ«كومباس فيس ليفت» في بداية العام المقبل.

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