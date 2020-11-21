جديد «كيا سبورتاج 2022»

نقترب أكثر من أي وقت مضى من تدشين الصانعة الكورية «كيا» سيارتها «سبورتاج 2022» الجديدة كليًّا في معرض غوانزو للسيارات.

وتسربت بالفعل صورتان واضحتين لخارجية الـ«SUV»، ونلاحظ من خلال الصور وجود اختلاف في بعض عناصر التصميم عن الصور التجسسية الأخيرة للسيارة، والتفسير الوحيد أن «سبورتاج» الصينية ستكون مختلفة قليلاً عن النسخة العالمية، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

نشاهد كذلك عناصر التصميم المشتركة مع «كيا تيلورايد»، مثل المصابيح الخلفية LED الأنيقة الرأسية، وتأتي «سبورتاج» الجديدة بمصابيح أمامية LED وشبك أمامي «وجه النمر» أكبر حجمًا.