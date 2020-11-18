رياضية جديدة من «أودي»

يبدو أن مصممي «أودي» استطاعوا الوصول إلى ما يمكن أن نسميها النسخة المطلقة من «RS6» وسموها «RS6 GTO».

«أودي» التي استوحت تصميم سيارتها من متسابقتها «90 Quattro IMSA GTO» مع تمييز السيارة الحديثة بطلاء مخصص من الألوان الأبيض والفضي والرمادي والأسود والأحمر. وحصلت على عجلات ضخمة مع مخارج عادم جانبية كما هو حال السيارة الكلاسيكية وفقا لموقع «متوراتي».

تستمر اللمسات الخاصة في المقصورة الداخلية، حيث حصلت «RS6 GTO» على مقاعد سباقات مصنوعة من الكربون فايبر وقفص حماية داخلي، مع العديد من أزرار التحكم في الكونسول الوسطي ولمسات من اللون الأحمر الناري.