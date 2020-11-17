سيارة شبابية قوية من «أودي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 12:03 مساء
«أودي» تخطف الأنظار بسيارة شبابية قوية جديدة (الإنترنت)

كشفت «أودي» نموذجها الجديد من سيارات Q2، التي تغازل بها فئة الشباب، كعادتها سنويًّا.

وأكثر ما يميز النموذج «S» الجديد من هذه السيارات، هو البساطة في التصميم واللمسة التي تمنح السيارة طابع الرياضية والقوة بنفس الوقت، وفق «موتو 1».

وخارجيًّا حصلت هذه المركبة على هيكل كروس أوفر متوسط الحجم مزين بشبك أمامي عريض ومصابيح مميزة يمنحانها طابعًا هجوميًّا بعض الشيء، أما قمرتها فتميزت بمقاعد جلدية رياضية ومقود رياضي أيضًا، وتصميم فريد لمقبض ناقل السرعة، إضافة إلى عديد العناصر التي غطيت بالكروم وألياف الكربون.

كما زُوِّدت هذه السيارة بنظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، وزودت بوسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة متطورة لزيادة الثبات على الطرقات المتعرجة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وأنظمة لتدفئة المقاعد والزجاج والمرايا، وفق «روسيا اليوم».

وتعمل هذه المركبة بمحركات TFSI توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزم، يعادل 300 حصان، ومطورة وفقًا لمعايير Euro 6d، وعلب سرعة بـ7 سرعات، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 4.8 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة أقصاها 250 كلم/ ساعة.

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