«فيراري» تكشف عن سيارتها الجديدة

قامت عملاقة السيارات السريعة «فيراري» بالكشف عن سيارتها «SF90 سبايدر» الجديدة والفئة المكشوفة من «SF90 Stradale».

«فيراري» التي أقامت فعالية من خلال الإنترنت للكشف عن السيارة التي تحافظ على معظم تصميمها الخارجي، وتحصل على غطاء محرك زجاجي، تحمل «SF90 سبايدر» محركات هجينة مماثلة للسيارة الأساسية تنتج 986 حصانا و900 نيوتن-متر، وستتمكن «SF90 سبايدر» من تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 2.5 ثانية فقط وتسارع 0-200 كم/س خلال 7 ثوان.

كما أبقت السيارة على التصميم الداخلي الخاص بشقيقتها ذات السقف الصلب وتحمل لوحة العدادات الرقمية قياس 16 إنشا وعجلة القيادة المزودة بأدوات تحكم باللمس.