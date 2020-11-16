«ليموزين» فاخرة من «كيا»

حصلت سيارة «كيا كرنفال» على ترقيات شاملة لموديل 2021 بتصميم خارجي جريء وقوي، ولذا أقدمت «كيا» على إعطاء كرنفال نسخة «ليموزين» فاخرة جديدة.

تأتي «كيا كرنفال الليموزين» بسقف أكثر ارتفاعا مع عتبات جانبية إضافية وشعارات ليموزين لتمييز النسخة، وفي الداخل نرى مقصورة أكثر فخامة لسبعة ركاب مع شاشة 21.5 إنش ضخمة ترفيهية، وذلك وفقا لموقع «القيادي».

كما حصلت المقصورة على إضاءة «LED» للقراءة ونظام تنقية هواء وستائر للخصوصية مثل أي ليموزين، وتشمل مزايا «الميني فان» أحدث أنظمة السلامة من «كيا»، مثل تتبع مسارات الطريق ورصد النقطة العمياء والتفادي المبكر للاصطدام بخاصية رصد السيارات والمشاة وراكبي الدراجات، ونظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني.