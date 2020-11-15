«هيونداي كوانا 2021» بتحديثات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 12:17 مساء

قامت الصانعة الكورية «هيونداي» بإزاحة الستار عن سيارتها كونا إلكتريك 2021» بالتحديثات الجديدة بعد أقل من ثلاثة أعوام من انطلاق الجيل الحالي.

التحديثات في التصميم الخارجي لـ«هيونداي كونا» الكهربائية مماثلة لتحديثات الموديل القياسي، مثل مصابيح أمامية ونهارية LED جديدة وتحديث شكل الشبك الأمامي وإضافة مصابيح خلفية جديدة، كما ازداد طول السيارة بـ 40 مليمتر.

وتعتمد «هيونداي كونا» الكهربائية على بطارية 64 كيلوواط\ س متصلة بمحرك كهربائي بقوة 201 حصان، وعزم 395 نيوتن/ متر، بمدى 484 كيلومترًا لكل شحنة، وتشمل التحديثات الداخلية لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش، وشاشة معلومات ترفيهية 10.25 إنش جديدة ونظام إضاءة محيطية.

وستنطلق «كونا إلكتريك 2021» بالتحديثات الجديدة في الأسواق العالمية في النصف الأول من العام المقبل.

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