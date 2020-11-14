صورة تشويقية لـ«لينكون 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 نوفمبر 2020, 03:34 مساء

نشرت «لينكون» أول صورة تشويقية لسيارة «نوتيلوس 2021» وذلك قبل التدشين الرسمي يوم 20 نوفمبر الجاري.

أبرز التغييرات التي ستحصل عليها «نوتيلوس» ستكون في المقصورة، حيث سيتغير تصميمها الداخلي بشكل كبير لتشبه مقصورة «أفياتور» و«نافيغيتور»، مع لوحة قيادة جديدة كليًّا وزخرفات خشبية فاخرة وكونسول أوسط جديد وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

وميكانيكيًّا من المتوقع أن تستمر المحركات الحالية لتشمل محرك 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 253 حصانًا، وعزم 380 نيوتن/ متر، بالإضافة إلى محرك V6 سعة 2.7 لتر تيربو مزدوج بقوة 340 حصانًا، وعزم 515 نيوتن/ متر.

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