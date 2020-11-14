«هركليز».. وحش أميركي على الطريق

من المعلوم عن علامة ريزفاني الأميركية أنها تقدم سياراتها المصفحة الشهيرة القانونية للطرق، وها هي تقدم سيارة «هركليز» بيك أب الجديدة بنظام دفع سداسي.

بيك أب هركليز ستزود بعدد من محركات فيات كرايسلر، أهمها محرك 8 سلندر هيمي معدل من دودج ديمون، حيث أضافت ريزفاني سوبرتشارجر جديدًا، مع ازدياد سعة المحرك إلى 7 لترات، لتصل القوة الإجمالية إلى 1300 حصان وفقًا لموقع «متوراتي».

ريزفاني تقول إن هركليز هي أقوى مركبة سداسية العجلات في العالم في الوقت الحالي، مع إمكانية تفعيل الدفع الثنائي والرباعي والسداسي عند الحاجة، وتشمل مواصفات البيك أب جلود نابا للمقصورة ومقابض أبواب مكهربة للحماية من السرقة وإضاءة ليلية .

وتبدأ أسعار ريزفاني هركليز بيك أب من 225 ألف دولار للفئة الأساسية، ويصل السعر إلى 325 ألف دولار لفئة الـ1300 حصان.