بالفيديو: إطلاق سيارة جبارة بـ6 عجلات للطرق الوعرة

(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «Rezvani» الأميركية عن سيارة بيك آب عملاقة صممت لتكون قادرة على اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

وحصلت سيارة «Hercules» الجديدة على هيكل كبير بطول 6 أمتار و20 سنتيمترا، عرضه 214 سم، وارتفاعه متران، وتبلغ المسافة بين المحورين الأول والثاني للعجلات فيه 350 سم، وفق «روسيا اليوم».

وكون هذه السيارة خصصت لمحبي المغامرات في الطبيعة واجتياز الطرق الوعرة فقد حصلت على نظام دفع يعتمد على 6 عجلات كبيرة بمقاس 37 إنشا، وعلى ممتصات صدمات قوية مدعمة بالمعدن، وهيكل متين مجهز بقمرة تتسع لـ5 ركاب، كما زود سقفها بشريط أضواء يعمل بتقنيات LED لتوفير إنارة ممتازة أثناء الرحلات الليلية أو رحلات الصيد.

وزودت هذه المركبة أيضا بصندوق أمتعة كبير بطول 237 سم، أما مقاعدها الداخلية فكسيت بأفخم أنواع الجلود وحصلت على أنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها، وواجهة القيادة فيها جاءت بشاشة تعمل باللمس بمقاس 9 بوصات، مجهزة بتقنيات Alpine، ويمكن الاعتماد عليها لمراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات، أو التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع.

وجهزت أقوى نسخة من هذه السيارة بمحرك جبار بعزم 1318 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل، كما ستطرح منها نسخة مصفحة Military Edition مجهزة بمعدات للرؤية الليلية، وصفارات إنذار.

أما النسخ العادية منها فقد حصلت على نظام دفع 6 × 6، ومحركات بنزين بسعة 3.6 ليتر بعزم 289 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بسعة 3.0 ليتر، ومحركات بسعة 6.4 ليتر بعزم 500 حصان.