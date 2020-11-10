صفر لـ«كيا بيكانتو» في اختبارات الأمان والسلامة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020, 03:21 مساء

كشفت تقارير صحفية متخصصة في أخبار عالم السيارات بالفيديو عن فشل أحد طرازات الشركة الكورية العريقة لصناعة السيارات كيا في منطقتي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي في اجتياز اختبارات الأمان والسلامة.

فشل طراز كيا بيكانتو الذي ينتمي إلى فئة السيارات الصغيرة في اجتياز اختبارات الأمان والسلامة القائم من مؤسسة NCAP المتخصصة في اختبار وتقييم عوامل أمان وسلامة السيارات في منطقتي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وأعلنت المؤسسة أن طراز كيا بيكانتو المحدث قد حصل على 0 نجوم من أصل 5 نجوم، وذلك نتيجة وجود أقل عوامل الأمان والسلامة في طراز بيكانتو.

الغريب أن طراز كيا بيكانتو لم يحصل سوى على وسادة هوائية واحدة للسائق، شدادات حزام الأمان مع غياب أنظمة هامة مثل أنظمة ABS ونظام ESP.

ووفقًا لهيئة Latin Ncap، جاءت أرقام طراز كيا بيكانتو بشكل مخيب للآمال، بداية بنسبة 0% على صعيد خصائص أمان وسلامة الركاب، ونسبة 51% على صعيد حماية المشاة والمارة، و7% فقط على صعيد ناظام مساعد السائق، وأخيرًا 29% فقط على صعيد حماية الأطفال في المقعد الخلفي.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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