بي إم دبليو تعلن عن سيارتها الجديدة غدا

من الواضح أن الصانعة الألمانية بي إم دبليو قد اقتربت أكثر من أي وقت مضى من الكشف عن سيارتها الكهربائية iNext، وبالفعل تم تحديد الموعد.

الشركة الألمانية ستتبع أحدث الأساليب الدعائية وستستخدم عنوان #NEXTGen لعدد من الأفلام الوثائقية القصيرة التي ستطلقها في 10 نوفمبر، وبعدها بيوم واحد ستظهر iNext للعلن لنتعرف على تصاميم الشركة الحديثة وتقنياتها الكهربائية المستقبلية، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

و للتذكير سيكون لـ بي إم دبليو للدراجات النارية فعالية أخرى في نفس اليوم، وكذلك سيكون لدى شركة ميني التابعة لبي إم دبليو فعالية أخرى في الـ17 من الشهر الجاري.