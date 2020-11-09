تحديثات جديدة لـ«مرسيدس AMG GT 4»

تستعد «مرسيدس AMG GT» كوبيه ذات الأربعة للحصول على تحديثات منتصف العمر، حيث ظهرت لقطات تجسسية لها أثناء اختبارها بألمانيا، وفي الصور تظهر نسخة «GT 63 S» بتمويهات تخفي واجهتها الأمامية.

السيارة ستحصل على تحديثات تصميمية ترتكز على واجهتها الأمامية، لا سيما المصد الأمامي، كما يتوقع أن تحصل على تحسينات في المقصورة، مثل أحدث نسخ نظام «مرسيدس» الترفيهي مع شاشة رأسية.

«مرسيدس» تختبر نسخة هجينة من سيارتها القوية، التي يُقال إنها ستحمل اسم «AMG GT 73e»، وقد تم رصد السيارة على الحلبة الشهيرة في سبتمبر، حيث زُعم أنها تستعد لمنافسة «باناميرا 2021» باعتبارها أسرع سيارة على حلبة «نوربورجرينغ».

ستستمد «AMG GT 73e» القادمة قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لترات، بمساعدة محرك كهربائي، لتحصل على قوة 800 حصان، بالمقارنة مع 630 حصانًا و900 نيوتن/ متر من عزم الدوران في AMG GT 63 S الحالية.