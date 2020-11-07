«ديفندر» مصغرة من «لاند روفر» 2022

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 03:23 مساء

أشارت تقارير بريطانية إلى تطوير شركة «جاكوار لاند روفر» نسخة مصغرة من «ديفندر».

وفيما يبدو أن «لاند روفر» تريد طرح ديفندر المصغرة في 2022 بسعر تقديري يبدأ من 25 ألف جنيه استرليني، ما يجعلها أرخص بكثير من «ديفندر» الأصلية، وبينما التصميم الخارجي سيكون مشتركًا بين السيارتين، ستحصل «ديفندر» المصغرة على داخلية مختلفة بمواد أرخص وتقنيات أقل لتبرير السعر الأرخص، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

من المرجح تزويد «لاند روفر ديفندر» المصغرة بمحرك 1.5 لتر 3 سلندر المتوافر في موديلات «جاكوار لاندروفر» الأخرى، بأنظمة دفع أمامي وكلي ونسخة هجينة بالقابس.

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