فورد تحضر لنموذج رباعي الدفع من EcoSport الاقتصادية

أصبحت EcoSport من بين أشهر سيارات الكروس أوفر الصغيرة في العالم (الإنترنت)

قررت فورد إطلاق نسخ من سيارات EcoSport تعمل بنظامي دفع أمامي ورباعي، مع تعديلات طالت تصميم الهيكل وتصميم المصابيح وممتصات الصدمات وأجزاء أخرى من تلك المركبات وبسعر اقتصادي.

وحصلت EcoSport الجديدة على هيكل كروس أنيق بطول 4 أمتار، عرضه 176 سم، وارتفاع 166 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 251 سم، وفق «موتو1».

أما مقصورة هذه المركبة فجاءت بمقاعد مريحة مخصصة لـ5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية، وزودت واجهة القيادة فيها بنظام مولتميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للشاشة الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، حسب «روسيا اليوم».

ودعمت فورد هذه المركبة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقود والزجاج والمرايا في فصل الشتاء، وأنظمة ABS للفرامل، إضافة إلى وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

وستطرح السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات EcoBoost اقتصادية بسعة 1.0 ليتر وعزم 125 حصانا، ومحركات بسعة 1.5 ليتر وعزم 122 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بـ5 سرعات، وعلب أوتوماتيكية بـ6 سرعات.