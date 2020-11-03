صور توقعية لـ«نيسان باثفايندر 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 12:05 مساء

رصدت عدسات المصورين التجسسين سيارة «نيسان باثفايندر» القادمة، في وقت سابق، ويبدو أن هذه الصور كانت كافية كي نحصل على صور توقعية للسيارة.

التصميم التوقعي الذي يكشف مقدمة مختلفة عن الموديل الحالي، بشبك أمامي واسع يأخذ حرف U بدلًا عن V، وصورت المصابيح الأمامية لتشبه لغة تصميم جينيسيس وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

تأتي خطوط التصميم المنحنية على كامل الهيكل، وأصبحت أقواس العجلات أكثر بروزًا والمصابيح الخلفية أصغر، وظهرت من قبل أحجام المصابيح الأمامية والخلفية لذا يجب أن تكون منضبطة في التصميم التخيلي، خلاف بعض تفاصيل التصميم الفنية المخفية بأغطية التمويه.

يذكر أن الصور التجسسية كشفت بعض أجزاء المقصورة الداخلية، التي تحتوي على شاشة معلومات وترفيه أكبر وشاشة عدادات رقمية للسائق، ولا شك أن الفئات العليا ستحصل على مزايا مساعدة السائق ProPilot من نيسان.

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