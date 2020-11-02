تجسسية لـSUV فيراري 2022

بعد أن شاهدنا صورًا تجسسية لـ«فيراري بوروسانجوي» نستطيع التأكيد تمامًا بأنها قادمة بأربعة أبواب كأي «SUV» أخرى.

تظهر الصور التجسسية التي اُلتُقطت بالقرب من مصنع «فيراري» بأن سيارة الـ «SUV» مرتفعة بمقطع جانبي كوبيه يوفر عناصر تصميم «فيراري» الشهيرة، ويتطابق التصميم مع ما كشفت عنه «فيراري» قبل سنوات دون أن تحدد في ذلك الوقت التصميم النهائي للسيارة، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

تقول «فيراري» يمكن لقاعدة عجلات السيارة أن تحمل سيارات متنوعة بتصميم 2، 2+، 2+2، أو 4. وهذا مما يفسر عمل الشركة على 15 سيارة جديدة!