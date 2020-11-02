تجسسية لـSUV فيراري 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 نوفمبر 2020, 03:07 مساء

بعد أن شاهدنا صورًا تجسسية لـ«فيراري بوروسانجوي» نستطيع التأكيد تمامًا بأنها قادمة بأربعة أبواب كأي «SUV» أخرى.

تظهر الصور التجسسية التي اُلتُقطت بالقرب من مصنع «فيراري» بأن سيارة الـ «SUV» مرتفعة بمقطع جانبي كوبيه يوفر عناصر تصميم «فيراري» الشهيرة، ويتطابق التصميم مع ما كشفت عنه «فيراري» قبل سنوات دون أن تحدد في ذلك الوقت التصميم النهائي للسيارة، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

تقول «فيراري» يمكن لقاعدة عجلات السيارة أن تحمل سيارات متنوعة بتصميم 2، 2+، 2+2، أو 4. وهذا مما يفسر عمل الشركة على 15 سيارة جديدة!

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة في الدوري الإيطالي قد تواجه بن علي
رياضة محلية
تحديد ذروة نقل عدوى «كورونا»
طب وصحة
مدير منظمة الصحة العالمية في الحجر الصحي
دولى
العويساوي.. قصة تونسي هاجر «ليعمل ويتزوج» فانتهت رحلته إلى «قطع رأس» في كنيسة ...
عربى
التعداد السكاني في الصين: 7 ملايين عامل يشاركون في الإحصاء
اقتصاد
كريستيانو رونالدو يعيد يوفنتوس للانتصارات باكتساح سبيزيا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الإعصار «غوني» يضرب الفلبين ويحصد أرواح عشرة أشخاص (فيديو)
دولى
مقابلة خاصة مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز
فيديو
فصل مدرس بلجيكي من العمل بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد
دولى
رئيس «إيني»: 2025 ذروة إنتاجنا للنفط وبعدها سنتحول تدريجيا للطاقة المتجددة
اقتصاد
وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار ...
ليبيا
وليامز لقناة «الوسط»: متفائلة إلى حد كبير بقدرة الليبيين على تنفيذ اتفاق جنيف
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إضافة ميزات جديدة لتطبيق «يوتيوب»