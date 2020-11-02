تعرف على سعر ماليبو 2021

كشفت شيفروليه عن سيارتها ماليبو 2021 في كوريا الجنوبية بالعديد من التحديثات للتصميم والتقنيات وفئة «سبورت» رياضية جديدة.

أبرز التحديثات هي حصول شيفروليه ماليبو 2021 على فئة «ريد لاين\سبورت» الجديدة الأعلى في المجال بتصميم أكثر رشاقة ولمسات حمراء وسوداء مختلفة وألوان جديدة حصرية للفئة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

زودت كذلك شيفروليه ماليبو 2021 بتطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكية، مع استمرار محرك 1.3 لتر تيربو بقوة 154 حصانا وعزم دوران 236 نيوتن متر وناقل حركة CVT، مع محرك آخر 2.0 لتر 4 سلندرات بقوة 250 حصانا وعزم دوران 352 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيكي.

ستبدأ أسعار سيارة شيفروليه ماليبو 2021 من 20,750 دولار في الأسواق الكورية قبل الضرائب.