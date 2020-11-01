صورة توقعية جديدة لـ كيا سبورتاج 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 03:40 مساء

لا تزال كيا تعمل وتطور سيارتها سبورتاج 2022 الجيل الجديد، والتي ينتظرها الكثير من عشاق الصانعة الكورية.

فيما ظهر تصميم تخيلي يجذب الأنظار من المصمم Kitekro قام بعمله بناء على أحدث الصور التجسسية للسيارة، لكن يصعب الجزم بمدى دقة هذا التصميم الجريء، ولكن من الواضح أنه مستوحى لشكل كيا K5 الجديدة.

أشارت التقارير إلى مشاركة كيا سبورتاج القادمة للكثير من تقنياتها ومحركاتها مع هيونداي توسان الجديدة، مثل محرك 4 سلندرات سعة 2.5 لتر بقوة 190 حصانا وعزم 246 نيوتن متر، بالإضافة إلى محرك 1.6 لتر تيربو ونسخة هجينة جديدة بالقابس والدفع الكلي.

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