انطلاق «إيسوزو MU-X» موديل 2021 رسميًا

كشفت «إيسوزو» سيارتها «MU-X» موديل 2021 الجديدة كليًّا، التي حصلت على تصميم خارجي جريء وعصري مع تحديثات تقنية واسعة لأنظمة الترفيه والسلامة.

تستند «إيسوزو إم يو إكس» 2021 إلى منصة جديدة كليًّا مشتركة مع «دي ماكس بيك أب 2021»، وتشاركها المحركات خاصة محرك 3.0 لتر تيربو ديزل 4 سلندر بقوة 190 حصانًا، وعزم 450 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي 6 سرعات، وقفل تفاضلي خلفي، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

و قالت «إيسوزو» إن السيارة حصلت على تقنيات سلامة رائدة في فئتها، مثل نظام «كروز كونترول» بالرادار وتقنية التحذير من السيارات العابرة من الخلف ووسادة هوائية مركزية بين المقاعد الأمامية للحماية من الاصطدامات الجانبية ونظام «كروز كونترول» يعمل بالرادار.

المقصورة الداخلية زُوِّدت بشاشة 9 إنشات أكبر حجمًا لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية ونظام تحكم مناخي بمنطقتين وتطبيقات «أآبل كاربلاي» و«آندرويد أوتو».