صور تخيلية لـ«بي إم دبليو X8»

ظهرت قبل فترة صور تجسسية لـ«بي إم دبليو X8» الجديدة كليًّا، لنرى اليوم صورا تخيلية لـ«الكروس أوفر» الفاخرة.

يذكر أنه من المرجح تدشين سيارة «بي إم دبليو X8» الجديدة العام المقبل مع انطلاقها في الأسواق في 2022، بتصميم مميز عن سيارات الـSUV الأخرى لـ«بي إم دبليو» وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

من خلال التصميم التخيلي نرى مقدمة السيارة حصلت على المصابيح الأمامية المنقسمة والسقف المائل بعض الشيء، مع المصابيح الخلفية الضيقة، وإن كان من المبكر الحكم على تصميم السيارة في الوقت الحالي.

من المتوقع أن تحصل «بي إم دبليو X8» على أحدث تقنيات الترفيه ومساعدة السائق من «بي ام دبليو» مع محركات هجينة تشمل في الغالب نفس محرك X5 الهجينة بالقابس بقوة 388 حصانًا.