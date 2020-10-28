استدعاء نيسان أرمادا في السعودية بسبب خلل خطير

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية عن استدعاءات عديدة لطراز نيسان أرمادا بسبب خلل في أحد أنظمة الأمان.

وكشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أنها استدعت 1588 سيارة نيسان أرمادا موديلات عامي 2014 و2015.

وشددت الوزارة السعودية على أن يتم التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقت الاستدعاءات السعودي Recalls.Sa.

وكشفت الوزارة السعودية عن سبب الاستدعاء وهو وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية المواجهة لمقعد السائق.

وتخشى الوزارة السعودية أن يتسبب هذا الخلل في خروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث وهو ما قد يتسبب في إصابات خطيرة.

ودعت وزارة التجارة كل مالكي هذا الطراز من التواصل مع الشركة لاستبدال نافخ الوسادة الهوائية في سيارات نيسان أرمادا 2014 و2015 مجاناً.

هذا المحتوى من تيربو العرب