تعرف على جديد جينيسيس G70

يبدو بأن وضعية قيادة درفت أصبحت إحدى صيحات الموضة في السيارات الرياضية.

بعد أن جاءت تحديثات منتصف العمر لجينيسيس G70 التي جعلتها تبدو كسيارة جديدة، ها هي جينيسيس تتحدث عن خاصية درفت المتوفرة للسيارة فقط عند طلبها بنظام الدفع الكلي. ودون الخوض في التفاصيل اكتفت الشركة بالقول إن النظام يرفع عزم دوران المحرك فوق الأداء المحدود للإطار مما يمكّن تقنية القيادة من الخروج من المنعطف كما لو كانت السيارة تنزلق، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ستتوافر السيارة في الأسواق العالمية في 2021 وستحصل على العديد من الخصائص المميزة.