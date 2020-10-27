تعرف على جديد جينيسيس G70

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 03:16 مساء

يبدو بأن وضعية قيادة درفت أصبحت إحدى صيحات الموضة في السيارات الرياضية.

بعد أن جاءت تحديثات منتصف العمر لجينيسيس G70 التي جعلتها تبدو كسيارة جديدة، ها هي جينيسيس تتحدث عن خاصية درفت المتوفرة للسيارة فقط عند طلبها بنظام الدفع الكلي. ودون الخوض في التفاصيل اكتفت الشركة بالقول إن النظام يرفع عزم دوران المحرك فوق الأداء المحدود للإطار مما يمكّن تقنية القيادة من الخروج من المنعطف كما لو كانت السيارة تنزلق، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ستتوافر السيارة في الأسواق العالمية في 2021 وستحصل على العديد من الخصائص المميزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد فرنسا في بنغلاديش
دولى
هل يحسم الشباب الأميركي المعركة الانتخابية؟
دولى
صفقة صواريخ أميركية لتايوان بقيمة 2,4 مليار دولار
دولى
بنزيما ومهمة استعادة الوصل مع الشباك في دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية أممية
ليبيا
«الواحة» للنفط: بدء ضخ الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة مرهون بعاملين
ليبيا
مصدر بشركة الواحة للنفط: إنجاز 80% من أعمال الصيانة ضمن خطة تعزيز الصادرات
ليبيا
البعثة الأممية توضح معايير اختيار المشاركين وأهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي
ليبيا
بعد 40 ساعة استجواب.. «سبب محرج» لفرنسا وراء تمويل القذافي حملة نيكولا ساركوزي
ليبيا
حزب سوداني يسحب دعمه السلطة احتجاجا على التطبيع مع «إسرائيل»
عربى
«البريقة» تعلن حلا لأزمة الوقود في المناطق الوسطى والشرقية
ليبيا
في استطلاع «بوابة الوسط»: كتاب ونشطاء يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار ويطالبون ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حقائق عن سرطان الثدي الوراثي