«فيات» تصدر «باندا 2021» بتحديثات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أكتوبر 2020, 12:15 مساء

كشفت «فيات» «باندا 2021» بالتحديثات الجديدة لمناسبة مرور 40 عامًا على انطلاق الموديل.

وبالنسبة للتصميم الخارجي، فقد حصلت «فيات باندا» على مصد أمامي جديد وتصميم مختلف للجنوط وشاشة لمسية 7 إنشات جديدة لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات آندرويد أوتو وآبل كاربلاي، وتشمل مزايا التحديثات الجديدة تجليدًا جديدًا للمقاعد وألوانًا إضافية وزخرفات خشبية جديدة.

حصلت «فيات باندا» على فئة سبورت جديدة بجنوط 16 إنشًا، وشعارات سبورت وطلاء رمادي غامق حصري ولوحة قيادة بلون التيتانيوم، وتعتمد «باندا» على محرك هايبرد مخفف 1.0 لتر، 3 سلندر، بقوة 70 حصانًا، وتقنية استعادة الطاقة أثناء الكبح وتخزينها في بطارية ليثيوم أيون صغيرة للاستفادة منها لاحقًا.

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