بالصور: «مرسيدس» الكهربائية أثناء اختبارها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أكتوبر 2020, 12:49 مساء

نعلم أن «مرسيدس» تعمل على تطوير عديد السيارات الكهربائية الجديدة التي تشمل SUV لسيارات EQE وEQS القادمة، وها قد رصد المصورون التجسسيون سيارة مرسيدي EQS SUV الجديدة كليًّا.

نلاحظ خلف التنويهات الشبك الأمامي المغلق بالكامل والمحاط بمصابيح أمامية مسحوبة للوراء والسقف المائل قليلاً والجناح الخلفي البارز، وأنابيب عادم بكل تأكيد هي مزيفة للتمويه وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

في المقصورة الداخلية نشاهد لوحة العدادات الرقمية وشاشة معلومات ترفيهية مشابهة للمستخدمة في «إس كلاس» الجديدة، مع زخرفات معدنية ومقود مألوف.

وتستند الـ SUV القادمة على المنصة الكهربائية الجديدة لـ«مرسيدس» بمدى يصل إلى 700 كيلومتر لكل شحنة، كما قد نرى محركات كهربائية بقوة تتراوح بين 400 و600 حصان مثل EQS القياسية.

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