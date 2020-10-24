هل اختلفت ماجنيت 2021 الإنتاجية عن الاختبارية؟

نيسان ماجنيت 2021 (الإنترنت)

كشفت نيسان سيارتها ماجنيت الإنتاجية، وظهرت بدون تغييرات ملحوظة للتصميم الخارجي مقارنة بالنسخة الاختبارية التي سبق وأن كشفتها الشركة اليابانية.

وحصلت نيسان ماجنيت في مقصورتها الداخلية على شاشة 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات 7 إنش وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي ونوافذ كهربائية وزر تشغيل ووقف المحرك، وفق «روسيا اليوم».

تأتي نيسان ماجنيت معتمدةعلى شاسيه مشترك مع شركة رينو، وستنطلق بمحرك 1 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 70 حصان وناقل يدوي 5 سرعات، ومحرك ثاني 1 لتر تيربو بقوة 95 حصان وناقل حركة CVT.

نيسان ماجنيت 2021 (الإنترنت)

نيسان ماجنيت 2021 (الإنترنت)