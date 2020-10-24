كيفية حماية سيارتك من الصدأ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أكتوبر 2020, 12:02 مساء
الصدأ يهدد السيارة شتاء (الإنترنت)

في فصل الشتاء، تزداد مخاطر تعرض سيارتك لعملية الصدأ، نظرًا لوجود الأمطار والرياح المحملة بالأتربة والرطوبة بالهواء.

وتتراكم المياه والأملاح على جسم السيارة، في وجود هذه العوامل الجوية، ما يمكن من ظهور الصدأ وتآكل جسم السيارة، حسب «موتوراتي».

ويجب منح السيارة عناية خاصة في فصل الشتاء، والالتزام ببعض الأمور التي ستساعدك على حمايتها.

التغليف: تغليف السيارة من الوسائل المستحدثة التي تستخدمها كبرى الشركات لحماية سيارات عملائها بوضع طبقة من البلاستيك الخاص الذي تشبه وظيفته تشميع السيارة، ولكنه يمنح السيارة حماية مضاعفة؛ حيث إنه قادر على حماية السيارة حتى من الخدوش التي تسببها الرمال أو الاحتكاك البسيط بالسيارات الأخرى. ولذلك عملية تغليف السيارة تعتبر من الوسائل المهمة التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل حماية سيارتك في فصل الشتاء من الصدأ ومن التغيرات الجوية المختلفة.

الغسيل: من أهم الأمور غسل السيارة خلال الشتاء، وليس ترك الأتربة والوحل للتراكم عليها كما يفعل البعض، فالأتربة والوحل محملة بمعادن مختلفة، إضافة إلى الأملاح التي تعمل على تآكل الطلاء ومعادن السيارة. لذلك غسل السيارة بالماء أو البخار لإزالة تلك الرواسب كل فترة أمر مهم خاصة في فصل الشتاء الذي تكثر به نسب الرطوبة والأملاح المتراكمة نتيجة الأمطار المتساقطة والوحل.

التشميع: يعتبر تشميع جسم السيارة من الطرق الممتازة لحماية جسم السيارة من الرطوبة والأملاح والغبار المتراكم والوحل؛ فالشمع يمنح السيارة طبقة حماية مناسبة، وذلك بعزل جسم السيارة عن جميع العوامل الجوية المتغيرة.

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