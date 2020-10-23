تعرف على سعر همر الكهربائية

(أرشيفية: الإنترنت)

وأخيرًا بعد طول انتظار ها هي جي إم سي تدشن سيارتها الكهربائية بالكامل همر 2022 المعدة للطرق والتضاريس الوعرة، مع بطاريات Ultium من جنرال موتورز.

بطبيعة الحال جي إم سي همر الكهربائية أكثر أناقة في التصميم من سياراتH1 وH2 وH3، والتي حصلت على مصابيح أمامية غير تقليدية، مع شريط ليد بكامل عرض الواجهة الأمامية يحمل اسم همر، مع زجاج أمامي رأسي بزاوية ميلان بسيطة مع الحفاظ على بعض الكفاءة الديناميكية الهوائية، كما تتميز بخط حزام مرتفع، وزجاج جانبي ضيق، وعمود C مائل يوفر إحساساً بديناميكية السيارة، ورفارف أمامية وخلفية مرتفعة بشكل كبير عن الأرض لتوفر مساحة لإطارات جوديير رانجلر تيرييتوري مقاس 35 بوصة وإطارات 37 بوصة أيضًا وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

أما خلفية جي إم سي همر الكهربائية فقد حصلت على مساحة تخزين صغيرة نسبياً يُمكن الوصول إليها عبر باب خلفي MultiPro مثل المستخدم في جي إم سي سييرا، والذي يُحسن من الديناميكية الهوائية، مع سقف مكشوف يضم ثلاثة ألواح شفافة يُمكن إزالتها وتخزينها في الصندوق الخلفي أو الصندوق الأمامي، حيث تمتد واحدة من هذه الألواح لتغطي الصف الأمامي، مع لوحتين نصفيتين على الجانبين الأيسر والأيمن للمقاعد الخلفية.

مقصورة جي إم سي همر بها تهوية جيدة بتقنيات متقدمة للغاية، حيث تحصل على شاشة نظام ترفيهي ضخمة مقاس 13.4 بوصة، وأجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى كاميرات UltraVision أمامية وخلفية سفلية تعرض ما يجري هناك بشكل مباشر لتُسهل من ركن السيارة، كما تتوفر كاميرات أخرى عديدة لمساعدة السائق.

في حين يوجد الوضع الاختياري Watts to Freedom والذي يُنشط تجربة قيادة غامرة تُطلق العنان للقدرات الكاملة للمحركات الكهربائية لتحقق السيارة أقصى تسارع ممكن، حيث تقول جنرال موتورز إن سيارتها يُمكنها التسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من ثلاث ثوان باستخدام هذا الوضع، وعند القيادة على الطرق الوعرة، يظهر على شاشة النظام الترفيهي وأجهزة القياس عزم الدوران وضغط الإطارات وزوايا الميل واللف.

جي إم سي همر الكهربائية عند انطلاقها تأتي بمحركات كهربائية بقوة تقدر بـ1000 حصان و15,592 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتميز السيارة بنظام شحنها المثير للإعجاب المقدر بـ 800 فولت والذي يتوافق مع شواحن تصل إلى 350 كيلووات، كما تتميز السيارة ببطاريات Ultium عالية التقنية، والتي توفر نطاقاً كهربائياً يقدر بـ560 كم لكل شحنة، ويُمكنها الحصول على 160 كم من النطاق بشحنها لمدة 10 دقائق فقط بالشحن السريع.

جي إم سي همر توفر نظام توجيه على الأربع عجلات، بالإضافة إلى ميزة CrabWalk والتي تجعل العجلات الخلفية تتماشى مع العجلات الأمامية على سرعات منخفضة لتُحسن من قدراتها على المناورة والخروج من المناطق الضيقة، كما تتميز السيارة بنظام تعليق هوائي تكيفي يُمكنه رفع السيارة حتى 6 بوصات إضافية،.

ستتوفر جي إم سي همر الكهربائية بعدة فئات، الأولى هي Edition 1 بسعر يبلغ 112,595 دولار وهي الفئة الوحيدة، وسيتم الكشف عن إصدار يُسمى EV3X بسعر 99,995 دولار، وفي ربيع العام 2023، سيتوفر إصدار EV2X بسعر 89,995 دولار، وفي النهاية، سيتم إطلاق الإصدار الأساسي EV2 ثنائي المحرك في ربيع 2024 بسعر يبلغ 79,995 دولار.

(أرشيفية: الإنترنت)

(أرشيفية: الإنترنت)

(أرشيفية: الإنترنت)