صور تجسسية لـ«شيفروليه سلفرادو 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أكتوبر 2020, 03:06 مساء

رصدت عدسات المصورين التجسسيين سيارة «شيفروليه سلفرادو 1500» موديل 2022 أثناء اختبارها على الطرقات، وأظهرت بعض التفاصيل التي تشتمل على استخدام نظام «سوبر كروز» من «جنرال موتورز»، واختبارات قدرتها على السحب.

جدير بالذكر أن نظام «سوبر كروز» هو نظام قيادة شبه ذاتي من «جنرال موتورز»، حيث يسمح للسائق برفع يديه عن عجلة القيادة أثناء القيادة لمسافات طويلة، وتم تقديمه لأول مرة في «كاديلاك CT6 2018»، وتتم معرفة أن النظام يعمل من خلال الضوء الأخضر المميز داخل السيارة، الذي يشير إلى أن نظام القيادة شبه الذاتي قيد التشغيل، ولا نعرف الدور الذي سيلعبه نظام «سوبر كروز» أثناء السحب حتى اللحظة وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

ستأتي سيارة «شيفروليه سلفرادو 2022» بتصميم داخلي معاد مع شاشة نظام ترفيهي مدمجة في لوحة العدادات، مماثلة في التصميم لـ«جي إم سي يوكون دينالي 2021» الجديدة كليًّا، وستشتمل التغييرات الأخرى تصميم واجهة أمامية وخلفية محدثة.

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