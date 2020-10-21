تعرف على جديد «نيسان نافارا 2021»

ظهرت صور مسربة جديدة لـ«نيسان نافارا 2021» بالتحديثات الجديدة، التي سيتم إطلاقها نهاية العام الجاري.

الصور أظهرت السيارة بشبك أكبر بكثير ومصد أمامي جديد وإطار لمصابيح الضباب، وتبدو المصابيح الأمامية بنفس حجم المصابيح المستخدمة في «نافارا» الحالية مع وجود مصابيح نهارية جديدة، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

من المرجح حصول «نيسان نافارا 2021» على أنظمة سلامة جديدة مثل مكابح الطوارئ التلقائية والتحذير من الاصطدام الأمامي، وتحذير مغادرة المسار والكثير من المميزات.

ومن غير المتوقع حصول «نيسان نافارا» على محركات جديدة، وستستمد قوتها من محرك ديزل سعة 2.3 لتر مزدوج التوربو بقوة 188 حصانًا و450 نيوتن/ متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، أو يدوي بست سرعات.