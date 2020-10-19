بالصور: ظهور «تويوتا ميراي 2021»

في أول ظهور لسيارة «تويوتا ميراي 2021» الإنتاجية الجديدة كليًّا أثناء اختبارها بعد مرور عام على تدشين النسخة الاختبارية في معرض طوكيو.

فيما يبدو أن التصميم نفسه مستمر مع الموديل الإنتاجي دون تغيير يذكر لتكون أكثر أناقة ورشاقة من الجيل السابق، ومستوحى مع بعض لمسات التصميم من «أفالون و«لكزس ES» الجديدتين.

المقصورة الداخلية لـ«ميراي» الجديدة ستزود بشاشة لمسية كبيرة في المنتصف ولوحة عدادات رقمية وشاحن لاسلكي للجوال.

كما أوضحت «تويوتا أن ميراي 2021» ستكون أعرض وأطول وأقل ارتفاعًا من الجيل السابق، كما تم تحديث المحرك الهيدروجيني وزيادة المدى بـ30% إلى 643 كيلومترًا.