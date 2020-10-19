سعر ومواصفات «نيسان ألتيما 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أكتوبر 2020, 12:01 مساء

كشفت «نيسان» عن أسعار سيارتها السيدان متوسطة الحجم «ألتيما 2021» الأميركية، فيما زاد السعر بمقدار 200 دولار إلى 24300 دولار قبل الضرائب لفئة S الأساسية.

حصلت «نيسان ألتيما» لموديل 2021 على مجموعة من التحديثات، لكنها جاءت محدودة لتشمل حزمة سلامة جديدة لمساعدة السائق وخيارات جديدة لفئة SV مثل سقف قمري وتدفئة مع تهوية المقاعد الأمامية.

بالنسبة للمواصفات الميكانيكية فإن «نيسان ألتيما 2021» ستستمر بمحرك 2.5 لتر 4 سلندرات بالتنفس الطبيعي بقوة 188 حصانا وعزم دوران 244 نيوتن متر، مع ناقل CVT ونظام دفع أمامي، مع توافر محرك آخر 4 سلندرات تيربو 2.0 لتر بقوة 236 حصانا وعزم 320 نيوتن متر.

ستحصل جميع فئات «نيسان ألتيما 2021» على أنظمة سلامة قياسية تشمل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والتحذير المبكر من الاصطدام والتحذير من مغادرة حارة الطريق ورصد النقطة العمياء.

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