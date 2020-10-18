«بنتلي 2021» للأثرياء محبي القيادة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 03:40 مساء

كشفت العلامة التجارية الفخمة «بنتلي» عن «فلاينج سبير V8 السيدان»، وتقول الشركة إن هذا الإصدار مناسب للأثرياء الذين يحبون قيادة السيارات بدلا من الجلوس على المقعد الخلفي.

تم خفض وزن السيارة بمقدار 100 كجم مقارنة بطراز W12، كي تعطي مزيدا من الخفة والمرونة في القيادة، مع توفير نظام توجيه إلكتروني على جميع العجلات بشكل اختياري، بالإضافة إلى ترقية أخرى وهي «بنتلي Dynamic Ride»، التي تستخدم تقنية منع الانقلاب الكهربائية النشطة وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

المقصورة الداخلية لديها مستوى عال من الفخامة المناسب لسيارات الصانع البريطاني، حيث تحصل على لمسات خشبية وشاشة نظام ترفيهي دوارة بشكل اختياري، وفي الخلف، يُمكن للعملاء تحديد إما مقعدان أو كنبة خلفية تسع لثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى مبرد اختياري.

ميكانيكيا تعتمد السيارة على محرك V8 سعة 4 لترات مزدوج التيربو بقوة 550 حصان و770 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 4 ثوان وتصل سرعتها القصوى إلى 318 كم/س، ولتحسين كفاءة استهلاك الوقود، تحتوي السيارة على خاصية إلغاء تنشيط الأسطوانة، والتي تسمح لها بالعمل بأربع أسطوانات فقط.

في الختام، بدأت «بنتلي» في قبول طلبات شراء «فلاينج سبير V8» بدءًا من الآن، على أن تبدأ عمليات التسليم في المملكة المتحدة وأوروبا قبل نهاية العام، وستصل إلى دول أخرى حول العالم في العام 2021.

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