فتح باب حجز همر الكهربائية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أكتوبر 2020, 11:55 صباحا

أيام تفصلنا عن كشف «جي إم سي همر الكهربائية»، على أن يبدأ الإنتاج في الخريف المقبل، وسنعرف كل شيء عن البيك أب الكهربائية وستفتح الشركة باب الحجز المسبق عليها.

وبحسب التقرير فإن فيل بروك نائب رئيس «جي إم سي»، قال: «العملاء سيكونون قادرين على الاختيار من بين أربع فئات متوفرة، وإيداع 100 دولار لإتمام الحجز المسبق، حيث سيتم فتح باب الحجز في 20 أكتوبر الجاري، مباشرة بعد بدء الحملة التسويقية للطراز الجديد، على أن تقوم الوكالات بإتمام طلبات الشراء بمجرد اقتراب بدء الإنتاج»، وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

وستبدأ «جي إم سي» حملتها الإعلانية للطراز الأسبوع المقبل، حيث قال فيل بروك إن شركته تجهز لحملة تسويقية واسعة النطاق، في حين كانت الشركة قد شوقت لأول مرة للطراز خلال مباراة السوبر بول الأخيرة مع نجم الـ NBA وبطلها أربع مرات ليبرون جيمس، لتعلن حينها عملها على تطوير أولى سياراتها الكهربائية.

تسمي «جي إم سي البيك أب الكهربائية» باسم «الشاحنة الخارقة»، حيث ستحصل على قوتها من ثلاثة محركات كهربائية بقوة أكبر من 1000 حصان، وعزم دوران يبلغ 15.590 نيوتن/ متر، كما كشفت الشركة وضع Crab، الذي يمنحها القدرة على تدوير العجلات الأربع في نفس الاتجاه.

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