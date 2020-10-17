صور مسربة لسيارة «كيا وهيونداي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 03:10 مساء

الكثير من التقارير تحدثت عن تطوير الصانعة الكورية «كيا» سيارة «SUV» كبيرة الحجم بالتعاون مع «هيونداي»، لمنافسة «تويوتا برادو» و«لاندكروزر»، وفي الوقت الذي تم تطوير بيك أب لمنافسة «تويوتا هايلكس» و«فورد رينغر»، حان الوقت لـ«SUV» مع ظهور صور تجسسية للسيارة أثناء اختبارها.

الذراع الأسترالية لشركة «كيا» بشكل خاص طلبت من الإدارة الموافقة على تطوير موديل كهذا لملء الفراغ في مجال «كيا» والمنافسة بشكل أقوى في السوق الأسترالية، وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

تأتي سيارات «كيا» في المرتبة السادسة حاليًا في السوق الأسترالية، وتقترب من «فورد» في المرتبة الخامسة، وسيكون هناك المزيد من سيارات الـ «SUV» الجديدة من «كيا» و«هيونداي» خلال الفترة المقبلة.

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