ما هو جديد «شيفروليه كمارو 2021»؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أكتوبر 2020, 12:19 مساء

ها هي «شيفروليه كمارو 2021» تنطلق رسميًّا، وتتركز التغييرات في «كماروا المحدثة على حزم التصميم الجديدة، إضافة إلى الدعم اللاسلكي لـ«أندرويد اوتو وابل كاربلاي».

حيث حصلت «شيفروليه كمارو LT» على حزمة تصميم Wild Cherry الجديدة، وتتميز الحزمة بتصميم خارجي Wild Cherry Tintcoat مع خطوط سوداء معدنية Hash Mark، وجنوط ألومنيومية مصقولة مقاس 20 بوصة، مع أغطية مركزية تحمل شعار كمارو وذلك وفقا لموقع «القياددي».

أما بالنسبة لفئات 2LT و3LT على حزمة Wild Cherry Design Package 2، وهي تتضمن كل المحتوى من الحزمة الأساسية، بالإضافة إلى شريط مركزي، وباب خزان وقود أسود، مع لمسات من ألياف الكربون، كما تحصل المقصورة على وسادات ركبة.

وتحصل الفئات التي تعتمد على محرك V8 على حزمة SS 1LE عالية الأداء، التي تتضمن مكابح بريمبو، ونظام تعليق رياضي، ونظام تحكم مغناطيسي بالقيادة، وتتوفر الاخيرة في الموديلات المجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات، في حين تحصل كمارو ZL1 على دعم أندرويد أوتو وأبل كاربلاي اللاسلكي، بالإضافة إلى التصميم الخارجي Wild Cherry Tintcoat مثل بقية تشكيلة كمارو.

تستمد «شيفروليه كماروا 2021» قوتها من أربعة محركات مألوفة، والتي تشتمل على محرك توربو بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر بقوة 275 حصانًا و 400 نيوتن/ متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 335 حصانًا، أو محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 455 حصانًا، في حين يستمد طراز ZL1 قوته من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر بقوة 650 حصانًا وعزم 880 نيوتن/ متر.

ستبدأ أسعار «شفروليه كمارو 2021» من 25.995 الف دولار لطراز 1LS كوبيه، ويصل إلى 71.590 دولار ألف لطراز ZL1 .

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