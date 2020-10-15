بالفيديو: تعرف على سيارة «نيسان» العائلية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أكتوبر 2020, 02:12 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشف وكلاء «نيسان» عن بدء الشركة طرح سيارات Elgrand Highway Star العائلية في العديد من أسواق العالم.

وتتميز هذه السيارة بهيكل ميني فان أنيق وقمرة مزودة بـ4 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ9 ركاب، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت المقاعد في هذه السيارة على تقنيات كهربائية مميزة للتحكم بدرجة حرارتها ووضعياتها، كما زودت بأقسام متحركة لرفع القدمين أثناء السفر لتوفير أكبر قدر من الراحة للمسافرين.

كما دعمت نيسان  Highway Star الجديدة بأحدث أنظمة المولتيميديا والصوتيات، وأنظمة تكييف ممتازة، وأنظمة أمان تعتمد على كاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وأنظمة لزيادة الثبات على المنحدرات والطرقات المتعرجة، إضافة إلى أنظمة ABS متطورة للفرامل، وحساسات للضوء والمطر.

وستطرح هذه المركبات بعدة طرازات، طرازات عادية، طرازات VIP مجهزة بمقاعد وتقنيات داخلية خاصة.

أما بالنسبة للمحركات فستأتي هذه السيارات بمحركات بسعة 2.5 ليتر بعزم 170 حصانا، ومحركات بسعة 3.5 ليتر بعزم 280 حصانا، ويمكن أن تحصل على محركات هجينة اقتصادية، وستعمل جميع هذه المحركات مع نظامي دفع أمامي ورباعي.  

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