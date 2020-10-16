بالصور: أول ظهور لـ«جراند واجونير»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أكتوبر 2020, 09:53 صباحا

لا يخفى على أحد أن سيارة جيب جراند واجونير الاختبارية استطاعت جذب الأنظار إليها بسبب بتصميمها المستقبلي الفاخر، السيارة التي تحتاج أقل عام لكي تصل بالنسخة الإنتاجية للطرق.

اليوم أظهرت صور التجسسية حرص جيب على تقديم نفس العناصر التي شاهدناها في السيارة الاختبارية مع بعض التحسينات، فيما يبدو أن السيارة التي نشاهدها ليست الفئة الأعلى، إذ تفتقد للسقف الزجاجي البانورامي والعديد من اللمسات المعدنية الفاخرة، مع ذلك يعتقد أنها ستتوافر اختيارياً، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وكما قالت ووعدت جيب بأن جراند واجونير ستحصل على ديناميكيات قيادة أكثر من ممتازة بسبب أنظمة الدفع الرباعي التي ستتوافر في السيارة إلى جانب نظام التعليق الهوائي والتعليق المستقل لكل عجلة.

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